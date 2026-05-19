Un chofer de combi resultó gravemente herido tras un ataque armado que se registró en el cruce de las avenidas Los Virreyes y Las Nueces, en el distrito de Ate.

Según testigos citados por RPP, la unidad se desplazaba por la avenida Los Virreyes y se detuvo cerca del parque Los Gatos para recoger pasajeros. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo.

Uno de los atacantes descendió de la moto, se acercó a la combi y disparó varias veces contra el conductor antes de huir junto a su cómplice.

Chofer permanece en estado crítico

La víctima fue trasladada al Hospital Emergencia Ate Vitarte, donde permanece en estado crítico.

La unidad atacada pertenece a la conocida línea 505, que cubre la ruta entre Ceres y Santa Anita. Compañeros de la empresa identificaron al conductor herido con el apelativo de “Chiquito”.

Según sus colegas, el chofer trabajaba desde hace aproximadamente 20 años en la empresa de transporte.

Transportistas denuncian amenazas y extorsiones

Trabajadores de la línea 505 señalaron que la empresa viene siendo víctima de amenazas y extorsiones desde hace tres años.

Además, indicaron que al menos seis choferes de la compañía han sido asesinados en los últimos meses, en medio de la ola de violencia que afecta al sector transporte.

El ataque ocurrió pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao, medida implementada por el Gobierno para enfrentar la criminalidad y las extorsiones.