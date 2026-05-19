El cierre parcial de un tramo de la avenida Morales Duárez viene generando congestión vehicular y demoras en los accesos hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido al inicio de las obras del puente Santa Rosa. Según el reporte de Canal N, los pasajeros ahora deben considerar salir con varias horas de anticipación para evitar contratiempos en su desplazamiento.

Las restricciones al tránsito comenzaron el último domingo en el cruce de la avenida Morales Duárez con la avenida Santa Rosa. El cierre comprende cerca de 600 metros de la vía, específicamente entre el jirón Ucayali y la calle 28 de Julio.

La intervención obligó a modificar el flujo vehicular en una de las principales rutas de acceso al aeropuerto. Debido a ello, se implementaron desvíos para permitir la continuidad del tránsito en la zona.

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Avenida Morales Duárez se encuentra cerrada de forma parcial, debido a las obras por el Puente Santa Rosa en el Callao



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Cambios en la circulación vehicular

Los vehículos que se desplazan desde la avenida Faucett con dirección hacia la avenida Néstor Gambetta continúan avanzando por la zona intervenida, aunque con restricciones. En cambio, las unidades que salen del aeropuerto registran largas filas debido a la congestión y al reducido espacio disponible para circular.

Parte del tránsito ahora es derivado por vías auxiliares debido al cierre de uno de los carriles principales. Esta situación ha provocado retrasos para conductores particulares, taxis y vehículos de transporte.

Fuente: MTC.

Policías intentan reducir congestión

En distintos puntos del tramo afectado se desplegó personal de la Policía de Tránsito para intentar agilizar la circulación vehicular. Sin embargo, durante las primeras horas del día continuaban registrándose largas colas y demoras en ambos sentidos de la vía.

Algunos conductores manifestaron incomodidad por el tiempo de espera necesario para ingresar o salir de la zona aeroportuaria. La congestión también afecta a pasajeros que buscan llegar a tiempo a sus vuelos.

Los trabajos en ejecución incluyen la construcción de muros de contención, pasos a desnivel y nuevos ramales de ingreso hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Para ello, maquinaria pesada y camiones ingresan constantemente por los carriles bloqueados.

El proyecto está a cargo del Consorcio Puente Chalaco y forma parte de las obras de conexión vial para el nuevo terminal aéreo. De acuerdo con un cartel del proyecto que se encuentra en la zona, la ejecución de estos trabajos tendrá una duración de 913 días calendario.