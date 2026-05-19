El 5.° Juzgado Constitucional de Lima admitió este lunes la demanda de amparo presentada por Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según informó la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), mediante un comunicado oficial.

Según la MML, esta acción legal tiene como finalidad salvaguardar el derecho al sufragio, el cual habría sido afectado durante las elecciones realizadas el pasado 12 de abril.

De acuerdo con la resolución judicial difundida por la MML en sus redes sociales, la parte demandada tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa conforme a ley.

Dicho documento fue emitido por el magistrado Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán. En la resolución indica: “ADMITIR a trámite la demanda de PROCESO DE AMPARO interpuesto por RENZO ANDRES REGGIARDO BARRETO, EN CALIDAD DE ALCALDE DE LIMA METROPOLITANA contra EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - PROCURADOR PÚBLICO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES”.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/wA3fOKvcEv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 18, 2026

La demanda presentada por Renzo Reggiardo tiene como principal objetivo que el Poder Judicial declare nulo el acuerdo adoptado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado 23 de abril, mediante el cual se determinó que no era viable realizar elecciones complementarias.

Según los argumentos expuestos en el recurso presentado por el alcalde de Lima, el JNE habría incurrido “en una motivación constitucionalmente insuficiente y en una restricción desproporcionada del derecho fundamental al sufragio”.

Como medida restitutoria, la demanda solicita que se disponga la convocatoria de elecciones complementarias en los distritos de Lima que habrían sido afectados materialmente por las irregularidades registradas el pasado 12 de abril. La defensa sostiene que estos hechos comprometieron la instalación oportuna de las mesas de sufragio, por lo que considera necesaria una solución idónea y proporcional por parte de la sede judicial.

Mediante un comunicado, la MML afirmó que la decisión adoptada este lunes por el Poder Judicial confirma la existencia de una presunta irregularidad constitucional que debe ser evaluada con urgencia.

Además, la institución enfatizó que las medidas impulsadas por Renzo Reggiardo se enmarcan plenamente dentro de sus atribuciones legales, en respuesta a los cuestionamientos surgidos sobre la procedencia de la demanda.

En su pronunciamiento, la MML también pidió que el 5.° Juzgado Constitucional otorgue de manera inmediata una medida cautelar de protección de derechos, “de acuerdo al Código Procesal Constitucional”.

También, exhorta al Tribunal Constitucional a resolver con celeridad la demanda competencial por presunto menoscabo de funciones que fue presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.