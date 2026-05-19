José Luis Barrezueta, subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, informó sobre la realización del Primer Simulacro Nacional Multipeligro, programado para el viernes 29 de mayo a las 10:00 horas. La actividad busca medir la capacidad de respuesta de los ciudadanos ante emergencias de gran magnitud.

El funcionario indicó que se han establecido dos puntos focales en el Cercado de Arequipa: el Mercado San Camilo y Plaza España. En ambos espacios se desarrollará un análisis técnico para evaluar el comportamiento de la población durante el simulacro. “Veremos cuál es la reacción de la población y cómo se comportan ante un evento de gran magnitud”, señaló.

Barrezueta recordó que Arequipa es una zona altamente vulnerable por su condición volcánica, por lo que exhortó a la población a tomar conciencia sobre la importancia de la prevención. Recomendó preparar la mochila de emergencia, evacuar de manera ordenada y fortalecer la organización familiar y vecinal ante cualquier desastre natural.

Asimismo, sostuvo que las municipalidades distritales deberían contar con almacenes de primera respuesta para atender emergencias inmediatas, antes de solicitar apoyo al Gobierno Regional.