Heladas por descenso de temperatura en 6 provincias de Arequipa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el martes 19 y miércoles 20 de mayo se registrarán intensas heladas en las zonas altas de la región Arequipa, debido al descenso de temperatura acompañado de fuertes vientos.

Según el pronóstico emitido por la Dirección Zonal 6 del Senamhi, las provincias de La Unión, Castilla, Condesuyos, Caylloma, Caravelí y Arequipa serán las más afectadas, principalmente las localidades ubicadas por encima de los 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

La entidad informó que en sectores altoandinos las temperaturas mínimas podrían llegar hasta los 0 grados Celsius, mientras que en poblados situados sobre los 3 mil 800 metros de altitud el frío alcanzaría hasta los 14 grados bajo cero, incrementando el riesgo de enfermedades respiratorias y afectación al ganado y cultivos.

Además del descenso térmico, se prevén vientos con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, situación que aumentará considerablemente la sensación de frío durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Guillermo Gutiérrez, jefe zonal del Senamhi precisó que el periodo más crítico se presentará entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, durante la salida del sol. Por ello, recomendó evitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

También se exhortó a la población de las zonas altas a utilizar ropa de abrigo, consumir bebidas calientes y proteger a los animales de crianza para reducir el impacto de las heladas. Asimismo, de sentir malestares de infecciones respiratorias, los pobladores deben acudir de inmediato a los centros de salud.