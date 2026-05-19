Chayanne confirmó su regreso a Lima para ofrecer el concierto de cierre de su gira mundial “Bailemos Otra Vez”.

El artista puertorriqueño se presentará el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el Estadio Nacional, en un espectáculo que marcará el final oficial de su tour internacional.

Luego de agotar entradas en su anterior presentación en Lima, donde reunió a más de 50 mil asistentes, el cantante eligió nuevamente al Perú como escenario especial dentro de su carrera artística.

Lima será la única ciudad donde repetirá show

La producción informó que esta será la primera vez que Chayanne regrese a un país para repetir concierto y cerrar una gira mundial.

El anuncio refuerza el vínculo del intérprete con el público peruano, que lo acompaña desde hace más de tres décadas.

Preventa y venta general de entradas

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster vía web y en puntos de venta físicos autorizados.

La preventa exclusiva se realizará el 21 y 22 de mayo con un 20% de descuento para clientes que utilicen tarjetas BBVA.

La venta general comenzará desde el 23 de mayo.

Puntos físicos autorizados

Los puntos habilitados para la compra presencial serán:

Ticketmaster Wong Benavides

Ticketmaster Wong San Miguel

Ticketmaster Metro Plaza Norte

Ticketmaster Wong San Borja

Repertorio incluirá clásicos y nuevos éxitos

Durante el concierto, Chayanne interpretará canciones emblemáticas de su trayectoria como “Torero”, “Dejaría todo”, “Salomé” y “Bailando Bachata”.

Además, el show incluirá temas de su nuevo álbum como “Te amo y punto” y “Como tú y yo”.

La producción estará a cargo de F&M Entertainment y contará con despliegue visual, coreografías y puesta en escena de gran formato.

Trayectoria musical y actoral

Además de su carrera en la música, Chayanne desarrolló una trayectoria en cine y televisión.

Entre sus trabajos más conocidos figura la película “Dance with Me”, donde compartió elenco con Vanessa Williams.

El artista es considerado uno de los referentes del pop latino e influencia para figuras como Ricky Martin y Luis Fonsi.