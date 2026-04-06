En un esfuerzo conjunto orientado a recuperar uno de los principales accesos de la ciudad, la Cámara de Comercio de La Libertad, en articulación con la Municipalidad Distrital de Huanchaco, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) y empresas del sector privado como Danper, dio inicio a las labores de limpieza y recuperación de la Vía de Evitamiento.

La intervención busca erradicar los focos de acumulación de residuos sólidos y escombros que afectan esta importante vía, utilizada como ruta hacia el aeropuerto y el complejo arqueológico de Chan Chan, y cuya situación impacta directamente en la imagen urbana y turística de la región.

El presidente del gremio empresarial, Fernando Guerra Fernández, destacó que esta intervención responde a un compromiso ciudadano y al trabajo articulado entre instituciones. En ese sentido, subrayó que el sector privado ha decidido asumir un rol activo para contribuir con la recuperación de la ciudad y el bienestar de la población.

Asimismo, precisó que las labores comprenden la limpieza de un tramo de 4.4 kilómetros lineales (8.8 km. considerando ambos sentidos de la vía), en un plazo estimado de dos semanas. Para ello, se cuenta con el apoyo de maquinaria pesada proporcionada por la empresa Danper, incluyendo cuatro volquetes y dos cargadores frontales. Los residuos serán acopiados y trasladados a canteras autorizadas en el distrito de Huanchaco para su adecuada disposición final.

Según información de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, el diagnóstico preliminar identificó la presencia de aproximadamente 4,250 metros cúbicos de residuos mixtos, entre desechos domiciliarios y escombros de construcción. Asimismo, se ha detectado que parte de estos residuos provendría de distritos aledaños, aprovechando la limitada vigilancia en la zona.