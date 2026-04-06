La Sociedad de Beneficencia de Trujillo (SBT) otorgó la medalla “Sol de la Beneficencia”, la más alta distinción de la institución, a personalidades que contribuyeron de manera significativa al bienestar social y al desarrollo de acciones solidarias en favor de la comunidad.

El acto protocolar fue presidido por Horacio Alva Villarreal, presidente del Directorio de la SBT. Él estuvo acompañado de la directora de esa entidad, Luisa Centurión, y de la gerente general, Keyla Urcia Cruz.

La SBT distinguió a instituciones por su aporte al desarrollo solidario de la comunidad. Se entregó la medalla “Sol de la Beneficencia” y una diploma de honor a Turismo Días S.A., Corporación Salud Universal S.A.C. y Thalía Vera Villanueva.

También se reconoció a otras entidades y a destacadas mujeres por su trayectoria y compromiso con la sociedad.