Agentes de la Unidad de Emergencia Halcones de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un hombre que se desplazaba con un cartucho de dinamita que había tratado de camuflar colocándolo dentro de una botella de plástico. La intervención ocurrió la noche del último martes en el cruce del Jirón Caupolicán con la avenida Tahuantinsuyo, en el distrito de La Esperanza.

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Se trata de Fidel Alejandro Nunja Nunja, quien al verse rodeado por los efectivos lanzó la botella con el aparato explosivo lejos de él. Fue necesario la intervención de los peritos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), para neutralizar la amenaza.

Según informó la Policía, el detenido registra antecedentes por estafa y fraude en el año 2025. También se le incautó un celular Motorola Moto G(09), pieza clave para las investigaciones. Ya está en manos del Ministerio Público.

El General PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, resaltó la valentía, rapidez y eficacia de la unidad Halcones, reafirmando que la Región Policial La Libertad está preparada para proteger la vida y la seguridad ciudadana frente a cualquier amenaza criminal.