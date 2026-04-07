Ante la queja de los vecinos, personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo retiró la noche del último lunes a dos familias extranjeras que se encontraban pernoctando en las áreas verdes del óvalo La Marina, situado en la urbanización Santa María.

Los ciudadanos de nacionalidad venezolana, entre ellos varios menores, habían instalado carpas y así poder descansar en el lugar. Los efectivos del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (Iram) logró desalojarlos y así recuperar la tranquilidad en la jurisdicción.

Asimismo, en el parque Joaquín Olmedo, en la urbanización Palermo, retiraron a una pareja que había colocado cajas de cartones para poder dormir. También desalojaron a cuatro jóvenes que dormían en el Complejo Deportivo Mansiche, ubicado en la cuadra 2 de la avenida del mismo nombre.