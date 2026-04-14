Como parte de un paquete de obras.
Como parte de un paquete de obras.

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) anunció que alista un nuevo paquete de obras viales.

“Estamos avanzando un paquete de obras por impuestos y podríamos dar la sorpresa mejorando los accesos a La Esperanza o El Porvenir, en prolongaciones de vías muy importantes y de alto tránsito”, indicó el alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez.

La autoridad edil añadió que también se trabajan proyectos para las urbanizaciones La Merced y Monserrate, el Jardín Botánico y la avenida América, además de pavimentar el 70% de las vías del Centro Histórico de Trujillo.

“Hay el riesgo de que por el estado de las antiguas redes de agua y desagüe de Sedalib, que aún no las han cambiado, vayan a ocurrir algunos problemas, pero estamos asumiendo ese riesgo y vamos para adelante con eso”, enfatizó.

Según Reyna, en la avenida España se aplicará una carpeta de asfalto en caliente, a manera de sello, “para dar mayor durabilidad al pavimento”.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS