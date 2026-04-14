La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) anunció que alista un nuevo paquete de obras viales.

“Estamos avanzando un paquete de obras por impuestos y podríamos dar la sorpresa mejorando los accesos a La Esperanza o El Porvenir, en prolongaciones de vías muy importantes y de alto tránsito”, indicó el alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez.

La autoridad edil añadió que también se trabajan proyectos para las urbanizaciones La Merced y Monserrate, el Jardín Botánico y la avenida América, además de pavimentar el 70% de las vías del Centro Histórico de Trujillo.

“Hay el riesgo de que por el estado de las antiguas redes de agua y desagüe de Sedalib, que aún no las han cambiado, vayan a ocurrir algunos problemas, pero estamos asumiendo ese riesgo y vamos para adelante con eso”, enfatizó.

Según Reyna, en la avenida España se aplicará una carpeta de asfalto en caliente, a manera de sello, “para dar mayor durabilidad al pavimento”.

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