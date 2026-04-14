La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) anunció que alista un nuevo paquete de obras viales.
“Estamos avanzando un paquete de obras por impuestos y podríamos dar la sorpresa mejorando los accesos a La Esperanza o El Porvenir, en prolongaciones de vías muy importantes y de alto tránsito”, indicó el alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez.
La autoridad edil añadió que también se trabajan proyectos para las urbanizaciones La Merced y Monserrate, el Jardín Botánico y la avenida América, además de pavimentar el 70% de las vías del Centro Histórico de Trujillo.
“Hay el riesgo de que por el estado de las antiguas redes de agua y desagüe de Sedalib, que aún no las han cambiado, vayan a ocurrir algunos problemas, pero estamos asumiendo ese riesgo y vamos para adelante con eso”, enfatizó.
Según Reyna, en la avenida España se aplicará una carpeta de asfalto en caliente, a manera de sello, “para dar mayor durabilidad al pavimento”.
📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.
Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Edwin Dávila asegura que la ola criminal empieza a retroceder
- Trujillo: Robert De La Cruz cuestiona a la Contraloría por demora en pesquisas
- Mario Reyna, alcalde de Trujillo: “Me amenazan de muerte por cerrar discotecas”
- La Libertad: Juzgado Laboral tiene en la mira a Joana Cabrera
- La Libertad: APP y Somos Perú ya tienen a sus candidatos
- Obra vial que unirá a Trujillo con Huanchaco tiene 60% de retraso
- Cuatro “Pulpos” dirigen atentados en Trujillo desde el extranjero
- Pataz: Asesinatos incrementaron en plena emergencia