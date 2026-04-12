Un mal momento pasó el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, cuando fue increpado por un ciudadano por el mal estado de las pistas en la ciudad. Esto ocurrió mientras la autoridad edil realizaba su fila para sufragar en el colegio San José, en el distrito de Víctor Larco.

“No puede ser posible que la tercera ciudad más importante del país tenga pistas en estas condiciones. ¿Usted ha ido a Arequipa? Lo invito para que vea cómo son las pistas en ese lugar”, expresó el vecino.

El burgomaestre dijo entender el reclamo del ciudadano, pero deslindó responsabilidad alegando que el deterioro de las vías se ocasionó en otras gestiones.

“Uno tiene que ser responsable por lo que le toca, yo tengo dos años en la alcaldía y estamos ejecutando proyectos”, dijo Mario Reyna.