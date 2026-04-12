La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) La Esperanza informó que la primera mesa de votación instalada en la región La Libertad se registró a las 4:50 de la mañana de este domingo 12 de abril en el distrito de Mache, en la provincia de Otuzco.

La entidad electoral indicó que dicha mesa es la 030924, situada en la Institución Educativa 80255, donde sufragará 1,467 ciudadanos.

Como se conoce, a las 7:00 a.m. las mesas de sufragio ya están habilitadas y permanezcan así hasta la 5 p.m., hora que cierra este proceso.