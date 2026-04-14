El médico Luis Castañeda Pozo fue presentado como nuevo director del Hospital Belén de Trujillo por disposición del Gobierno Regional de La Libertad.

La gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel, destacó que este nombramiento “responde a la necesidad de consolidar un liderazgo técnico y eficiente en uno de los establecimientos de salud más importantes de la región, que tiene una antigüedad superior a los cuatro siglos de fundación”.

Castañeda cuenta con una sólida trayectoria como docente universitario y amplia experiencia dentro del propio Hospital Belén.

“El hospital requiere una gestión moderna, con resultados concretos y el doctor Castañeda Pozo tiene el perfil necesario para impulsar cambios que se traduzcan en una mejor atención para los usuarios”, indicó Cabrera Pimentel.

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