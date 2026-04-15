La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) invita a convivientes a formalizar su unión de hecho o a parejas interesadas en casarse, al I Matrimonio Civil Comunitario 2026, que es totalmente gratuito y se realizará el sábado 9 de mayo, a las 8:30 a.m. en el Salón Consistorial de Palacio Municipal.

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El jefe de la Oficina de Registros Civiles de la MPT, Julio Chávez Flores, señaló que es política de la actual gestión que lidera el alcalde Mario Reyna Rodríguez, apoyar la formalización conyugal y la unión legal de las parejas de hecho o de convivientes a fin de propiciar la consolidación de las familias.

Los contrayentes están exceptuados de todo tipo de pago durante este primer matrimonio civil comunitario. A la fecha hay 20 parejas inscritas y regularizando los trámites del caso, pero aún hay tiempo para que los interesados se sigan inscribiendo hasta este 27 de abril, en avenida España 742

Los requisitos exigidos son mínimos y fáciles de cumplir. Las parejas que decidan casarse por la vía civil están exceptuadas del pago por derecho del matrimonio, certificado médico y el pago de alquiler de local.

La MPT organiza estos matrimonios comunitarios para promover la institución familiar y la unión legal de las parejas de convivientes; posibilitando así el desarrollo de las familias y generando derechos, obligaciones y beneficios de ley para las parejas e hijos.

Las personas interesadas en casarse pueden solicitar más información e inscribirse en la Oficina de Registros Civiles de la MPT, en av. España N° 742, en horario corrido, de 7:15 a.m. a 3:00 p.m., o solicitar mayor información llamando al teléfono 044-484240 anexo 160.

Al casarse por la vía civil en este matrimonio comunitario, las parejas ahorran unos 400 soles, que es lo que se debería pagar por diversos conceptos en una boda particular.

Los requisitos para los contrayentes mayores de edad solteros, son: original y copia de DNI, acta o partida de nacimiento, certificado de soltería (Reniec), certificado médico prenupcial con antigüedad no mayor a 30 días hasta la fecha del matrimonio, recibo de agua o luz en el distrito de Trujillo, original y copia del DNI de los 2 testigos (que los conozcan por lo menos 3 años antes – no familiares), publicación del edicto en el periódico de su elección (la orden para su publicación se dará al momento de la inscripción, cuando se abre el expediente y el edicto debe salir al día siguiente).

Los menores de edad deben presentar los requisitos solicitados para adultos en lo que fuera pertinente, dispensa judicial, siempre que los contrayentes tengan como mínimo 16 años cumplidos y asentimiento expreso de los padres o abuelos, o licencia supletoria otorgada por el juez de menores.

Los divorciados presentarán los mismos requisitos anteriores que sean pertinentes, acta o partida de matrimonio actualizada con anotación marginal de la disolución matrimonial, DNI de (la) divorciado (a) que indique el estado civil de Divorciado.

En caso de viudez lo requisitos son también los que se deben presentar para personas mayores de edad en lo que fuera pertinente, acta o partida de matrimonio actualizada, acta o partida de defunción actualizada del (la) cónyuge fallecido (a), DNI del (la) viudo (a) que indique el estado civil de Viudo y declaración jurada del (la) viudo (a) suscrita ante notario público de no administrar bienes de hijos menores.