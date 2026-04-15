Después de un paciente trabajo de vigilancia y seguimiento, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco capturaron a dos presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Duros de La Libertad”, quienes pretendían trasladar 128 kilos de marihuana a Trujillo.

VER MÁS: La Libertad: Desarticulan presunta banda delincuencial “Los Lechuceros de Larame” en Chao

Se trata de Luis Enrique Leiva Pajares, “Cigarro” y Hernán Mendoza Barboza, “Chiroko”. El primero de ellos considerado por los agentes del orden como presunto cabecilla de la organización delictiva.

La intervención ocurrió en el sector La Laguna, en Huamachuco. Los detenidos pretendían cargar en un vehículo seis sacos de polietileno con un total de 128 kilogramos de cannabis sativa (marihuana). Al parecer la finalidad era mover la droga del ande liberteño a la costa (Trujillo) para luego venderla al menudeo.

La Policía incautó también tres celulares y un vehículo camioneta pick up utilizado para el traslado de la droga.

Según los efectivos a cargo de la intervención, el operativo representa un duro golpe al narcotráfico en la región La Libertad. Los detectives reafirmaron el compromiso de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la defensa de la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el crimen organizado.