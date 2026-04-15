Agentes de la comisaría de Chao desarticularon la presunta banda delincuencial “Los Lechuceros de Larame”, cuando presuntamente se dirigían a cometer un hecho criminal.

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Se trata de Jhon Lozano Valera, Luis Ponce Marcelo, Ever Otiniano Sánchez (a) “Chango” y Juvirit García Cabrera. Ellos se desplazaban en el vehículo de placa de rodaje H1B-969 por el sector Larame, distrito Chao, provincia Virú.

Al verse rodeados los sospechosos trataron de fugar, pero no llegaron muy lejos.

Al realizar el registro vehicular, se encontró un arma de fuego tipo revólver, abastecido con seis municiones. También se incautó dos pasamontañas, dos pares de guantes y cuatro celulares.

Los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público que los investiga por la comisión del presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.