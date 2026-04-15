La ola criminal sigue imparable en la región La Libertad. La tarde del martes, un hombre identificado como José Rosado Diestra (35), “Ñaña”, fue asesinado a balazos dentro de su vehículo. El hecho de sangre ocurrió en la avenida Central, en el límite de los distritos de Huanchaco y La Esperanza, en la provincia de Trujillo.

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De acuerdo a versión de testigos, José Rosado se encontraba distraído dentro de su unidad móvil, cuando fue sorprendido por los sicarios, quienes sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones.

Tras el salvaje ataque, los criminales subieron a una camioneta negra y huyeron. Familiares y amigos de la víctima lo trasladaron al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, pero los médicos confirmaron su fallecimiento

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo llegaron a la zona del ataque para iniciar las pesquisas del caso.

Los detectives no descartan que el crimen esté vinculado a un posible ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis será confirmada conforme avancen las investigaciones.

Tras las primeras pesquisas, la Policía ubicó en el distrito de Huanchaco el vehículo que presuntamente fue utilizado por los sicarios en el ataque.

La camioneta será sometida a peritajes para obtener evidencias que permitan identificar a los responsables de este crimen.