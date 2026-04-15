El alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera (MDVLH), Enrique León Clement, denunció al presidente de la República, José María Balcázar; al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto; y a la empresa Galaga S.A.C., por presuntas irregularidades en la entrega de material electoral en tres locales de votación de Lima, el 12 de abril. Los querellados, según dijo, “no habrían garantizado elecciones transparentes ni hicieron respetar el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegido”.

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Pedido

El burgomaestre ingresó la solicitud de investigación en el Segundo Despacho de la Octava Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima, el 13 de abril a las 11:40 de la mañana. “La denuncia penal es por estas graves irregularidades que acaecieron y que han generado un alto nivel de incertidumbre”, indicó.

León Clement precisó que la Fiscalía deberá investigar al mandatario para determinar si tuvo “alguna intromisión, alguna injerencia, alguna omisión (de funciones) o permisibilidad” en los hechos ocurridos el domingo último.

“Él tiene la dirección general del gobierno, la conducción de todo el aparato estatal y la propia Constitución prescribe que el presidente del Perú tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, y el sistema electoral forma parte justamente de un ámbito de protección de la Constitución, que tiene que funcionar como un engranaje perfecto para salvaguardar la decisión popular”, manifestó.

Respecto a Corvetto, aseguró que tiene que “asumir la responsabilidad funcional directa” por no haberse instalado las mesas de votación.

Sobre Galaga, afirmó que se deberá indagar si incurrió “en el delito de colusión”. “Esta empresa necesitaba tener suficiente capacidad operativa para disponer de material electoral en más de 2,265 centros de votación. Tuvo que haber tenido no menos que 464 vehículos en el momento (de las elecciones) y días antes para distribuir el material electoral”, precisó.