Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, pugnan voto a voto su pase a la segunda vuelta, en donde les espera Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

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Conteo

Al 80.425% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la fujimorista se consolida en el primer lugar con 2 millones 354 mil 997 votos válidos; es decir, obtuvo el respaldo del 16.883% del electorado.

Sin embargo, la incertidumbre se concentra en el segundo lugar. Acá López Aliaga tiene 1 millón 740 mil 914 sufragios, lo que representa el 12.480% de las preferencias electorales, mientras que Nieto Montesinos alcanza 1 millón 619 mil 713 adhesiones; o sea, tiene 11.611%. La diferencia entre ambos es de 121,201 votos.

Más atrás aparece Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1 millón 510 mil 817 votos (10.831%).

Ayer, el jefe de la Onpe, Piero Corvetto, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y aseguró que el sistema de contabilización de votos funciona sin contratiempos.

“Aquí hay que ser claro y contundente, los resultados electorales que hoy tenemos son fiel reflejo de la voluntad popular”, sostuvo.

Se despiden

Tras no obtener el respaldo del electorado, algunos candidatos presidenciales se despidieron de sus electores. Uno de ellos fue Carlos Álvarez, de País para Todos, quien dijo que se alejará de la política.

“Quiero que sepan que yo seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará ahí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar, apoyando en salud y educación, como siempre lo hice”, sostuvo.

Ronald Atencio, de Venceremos, resaltó el respaldo recibido antes y después de los comicios. Asimismo, remarcó que su partido representó las demandas más urgentes del país.

Por su parte, Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, dirigió un mensaje a quienes apostaron por su candidatura. “Este resultado no nos detiene, nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza por el país que todos merecemos”, subrayó.

Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, en tanto, lamentó el panorama que, a su juicio, se configura para el próximo gobierno. “El resultado de la votación no es prometedor para nuestro país. Seguiremos en manos de mafiosos e improvisados, por eso la lucha continúa”, advirtió.