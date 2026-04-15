El Gobierno Regional de La Libertad aprobó nuevos trabajos de mantenimiento de establecimientos de salud, focalizando sus esfuerzos tanto en Trujillo como en la provincia del ande más alejada como es Bolívar, a fin de ofrecer mejores servicios a la comunidad.

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La gestión que lidera la gobernadora regional Joana Cabrera Pimentel ha destinado para esos servicios más de 5.3 millones de soles, y ha indicado que la provincia de Bolívar, que por décadas ha sido olvidada, tendrá en esta oportunidad prioridad y por ende será reivindicada para dejar atrás las precariedades que padecen los centros de salud.

En la mencionada provincia de la serranía liberteña, se harán mejoras de infraestructura al Hospital Provincial de Bolívar, por un periodo de 90 días, así como los centros de salud de Uchumarca, Calemar y Pusac, por un periodo de 60 días, y Longotea y Ucuncha por un periodo de 30 días. En Trujillo se brindará mantenimiento al almacén de medicamentos del Hospital Distrital Walter Cruz Vilca de Moche, por un plazo de 35 días, y el área de Medicina de Rehabilitación del Hospital Regional Docente, por un plazo de 60 días.

Trabajo iniciarán en julio

Se conoce que en estos momentos, todos los procesos se encuentran en estudio de mercado. Para fines de abril se lanzarán las convocatorias y se estima tener la buena pro en un plazo de 2 meses, es decir, es probable que en julio inicien los trabajos de mantenimiento.

De todas maneras, antes de culminar el año, estarán culminados todos los servicios.Vale recordar que el 2025 se impulsaron 11 trabajos de mantenimiento para modernizar sus áreas de emergencia, centro obstétrico, centro de esterilización, banco de sangre de los hospitales de Virú, Julcán, Leoncio Prado (Huamachuco), Tomás Lafora (Guadalupe), La Noria, Chepén, Cascas, Jerusalén (La Esperanza), El Esfuerzo (Florencia de Mora), etc.

En estos último trabajos se hicieron con una inversión de más de 5.8 millones de soles. Gracias a esto, decenas de personas con SIS han podido realizarse operaciones quirúrgicas de mediana complejidad con total éxito, así como miles de pacientes pasaron por el área de emergencia recibiendo un trato digno y de mejor calidad.