Pese al primer puesto que ocupa Keiko Fujimori en la tabla de resultados de las elecciones presidenciales en La Libertad, un grupo de militantes de Fuerza Popular estaría promoviendo la destitución del coordinación regional del partido naranja en esta parte del país, Carlos Tay Dávalos.

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Mediante una convocatoria con “carácter de urgencia”, se indica que el dirigente tuvo una “desastrosa” gestión en los comicios del domingo: no se contó con personeros “en casi ningún centro de votación”.

La reunión se realizará este sábado, a las 10 a.m., en la cuadra uno de calle Marcelo Corne, en la urbanización San Andrés, Trujillo. Está dirigida a los precandidatos que participarán en las elecciones municipales y regionales de octubre.