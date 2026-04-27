La Contraloría General de la República advirtió presuntos desembolsos irregulares a favor de 79 trabajadores del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), lo que “generaría un perjuicio económico a la entidad.

Hallazgo

El Informe de Orientación de Oficio N° 005-2026-OCI/0608-SOO detalla que el órgano de control revisó, entre el 2 y 26 de mayo de este año, el beneficio de asignación familiar que reciben funcionarios y servidores de ese proyecto.

Los fiscalizadores solicitaron 257 expedientes de trabajadores que reciben ese pago. Tras revisar la documentación, se corroboró que “la entidad viene efectuando el pago por asignación familiar a funcionarios y servidores que no acreditan documentalmente cumplir con los requisitos para percibir el mencionado beneficio”.

El documento precisa que “47 funcionarios y/o servidores no cuentan con documentación que acredite tener a su cargo hijos menores de 18 años de edad”. Además, “32 funcionarios y/o servidores no cuentan con documentación que acredite que sus hijos que han cumplido la mayoría de edad se encuentren cursando estudios superiores y/o universitarios”.

En ese sentido, la Contraloría advirtió que “se procedió a revisar las planillas de remuneraciones de los 79 funcionarios y servidores, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2026, constatándose que los mismos vienen recibiendo la asignación familiar sin haber sustentado documentalmente su derecho”.

Notificado

El 30 de marzo, el órgano de control remitió el informe dando cuenta de las situaciones adversas al gerente de Chavimochic, Jhon Cabrera Carlos. En el documento le indican que tiene cinco días hábiles de plazo para que informe “las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar”.

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