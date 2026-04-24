La Contraloría General de la República (CGR) reveló que la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos en el Malecón Grau” (Pacasmayo) continúa atrasada y sin una fecha próxima de culminación.
Explicó que esta situación se debe “a la falta de soluciones para la reubicación de postes de alumbrado público y redes de telecomunicaciones que interfieren en su ejecución”.
El proyecto, cuyo presupuesto supera los S/ 20 millones, se inició el 3 de octubre de 2024 y tenía como fecha de culminación el 26 de noviembre de 2025. Sin embargo, a causa de tres suspensiones y dos ampliaciones de plazo, el término contractual ha sido reprogramado hasta el 3 de enero de 2027.
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