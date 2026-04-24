La construcción de la nueva sede del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, considerada por el exgobernador César Acuña Peralta como una de sus obras “emblemáticas”, inició en abril de 2024 con un monto contractual de S/ 152,262,719.58; sin embargo, debido a la aprobación de una serie de adicionales el costo de la obra se elevó a S/ 161,278,405.26.

Correo ha tenido acceso al Informe Técnico N° 000280-2026-GRLL-GGR-GRI-SGOS-JSV, enviado el pasado 10 de abril de 2026 por el coordinador del proyecto, Juan Sánchez Vejarano, al subgerente de Obras y Supervisión del GORE La Libertad, Javier Matta Villacrez, sobre una opinión favorable de la valorización quincenal N° 50.

PRECISA

En este documento se detalla cuatro adicionales de obra aprobados para darle continuidad a los trabajos. Se trata del Sistema CCTV del plan de contingencia (monitores instalados estratégicamente para vigilar, detectar y registrar situaciones de emergencia, riesgos laborales o robos en tiempo real). El especialista de comunicaciones evidenció que en el expediente técnico no se había considerado partidas que permitan su correcto funcionamiento. En ese sentido, se aprobó la prestación adicional de obra por la suma de S/ 368,805.97.

De la misma manera se dio visto bueno a una segunda partida adicional por anclaje postensado del muro anclado. En este caso el proyectista detectó la falta de diseño de los muros anclados y memoria de cálculos al tramo comprendido entre los ejes 7 y 16, donde existen viviendas colindantes. Se tuvo que elaborar el expediente técnico para ello y eso costó S/ 624,011.75.

HAY MÁS

El residente de obra informó de la necesidad de una prestación adicional de la instalación de puertas cortafuego y metálicas tipo malla en los ambientes de data center y tableros en la zona del núcleo desde el sótano hasta la azotea. Esto significó un desembolsó de S/ 428,187.38 que no estaba contemplado en el expediente técnico primigenio.

También figura el adicional de obra número cuatro para la reformulación del expediente técnico de comunicaciones en las partidas Infraestructura Informática 1,2,3 y 4. El proyectista opinó que era necesario tener definidas actualizaciones, pues no hacerlo podría generar en un futuro cortes y/o picados de elementos estructurales. Esto costó S/ 39,337,804.

NADA ADREDE

Aldo Zambrano, gerente de Infraestructura del GORE La Libertad, dijo que es “normal” que se dé este tipo de adicionales, debido a que no hay “expediente técnico perfecto” y porque se tienen que realizar actualizaciones constantes.

“No hemos transgredido ninguna ley. Todo es transparente; no hemos agregado ni quitado nada del expediente técnico de forma adrede. Al contrario, estamos velando porque la obra salga bien. No vamos a poner algo desfasado, pues tenemos que estar a la orden de la tecnología, por eso se dan esos adicionales y otros temas que no están contenidos dentro de expediente”, recalcó.

No obstante, la representante del Observatorio Ciudadano La Libertad Observa, Mónica Sánchez, cuestionó que el expediente técnico de esta millonaria obra haya tenido omisiones que están generando adicionales.

“Eso es una deficiencia, porque el expediente técnico es el detalle minucioso del proyecto donde deberían incluirse todas las partidas. Además, la empresa que ejecuta la obra no ha presentado carta fianza y están trabajando con adelantos directos. Eso complicaría algún intento de resolver el contrato”, alertó.

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