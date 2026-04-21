Pobladores, empresarios, transportistas y representantes del sector turismo protestaron por la demora en los trabajos de la obra vial que unirá a Trujillo con Huanchaco. Los manifestantes indicaron que el retraso viene reduciendo la llegada de visitantes hasta en un 80%, lo que obligó a cerrar negocios en ese tradicional balneario.

RECLAMOS

Las labores en el corredor vial iniciaron el 17 de marzo de 2025. Ese día, el entonces gobernador César Acuña colocó la primera piedra de la obra que el Gobierno Regional de La Libertad adjudicó -por S/ 121 millones- a la empresa de la joven Lucero Coca. El proyecto deberá culminarse en dos años.

Sin embargo, a 11 meses de terminar el plazo, el proyecto apenas alcanza el 14% de ejecución, lo que evidencia un retraso significativo.

Este panorama ha encendido las alarmas en la población huanchaquera, que ayer salió a protestar exigiendo celeridad en la obra.

Durante la manifestación, los operadores del sector turismo confirmaron que la llegada de visitantes se redujo en un 80%. Esto habría originado que el 40% de negocios cierren durante el verano y otro 20% estén a punto de quebrar porque se avecina la temporada de invierno.

“En Huanchaco existe una ruta turística que prácticamente está sin visitantes. Esto está originando la quiebra y desaparición de los negocios, y el turismo. El principal ingreso económico de Huanchaco es a través del turismo, la gastronomía, los hoteles y los negocios. Mucha gente se está quedando sin trabajo porque los negocios están cerrando”, dijo a RPP Trujillo Vanesa Guevara, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Huanchaco.

TRANSPORTE

Los trabajos en la carretera también afectan a los transportistas, debido a que en gran parte de la vía el acceso es por un solo carril, que está destrozado. José Delgado Quezada, presidente de la Empresa de Transporte Huanchaco, indicó que estas obras también afectan la economía de los hombres del volante. “El tiempo de transitabilidad del distrito de Huanchaco a Trujillo, antes lo hacíamos en 25 minutos, ahora lo hacemos en una hora y a veces hasta en hora y media”, afirmó.

Además, el mal estado de la vía malogra las suspensiones, muelles y direcciones de las unidades. “Se están malogrando los microbuses por estas trochas y ni siquiera el Gobierno Regional puede pasar una máquina o afirmar el suelo para poder pasar tranquilos”, acotó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad