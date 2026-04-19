El Gobierno Regional de La Libertad superó los S/ 1,000 millones en inversiones a través de Obras por Impuestos (OxI), monto traducido en 39 proyectos orientados al cierre de brechas en sectores clave como educación, salud, seguridad, entre otros.

El gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, dijo que de este paquete de inversiones, tres ya fueron recepcionados, 16 están en ejecución física y 20 en etapa de elaboración de expediente técnico.

Estas cifras posicionan a La Libertad como la segunda entidad con mayor monto adjudicado en Obras por Impuestos en el país, solo por detrás de Áncash.

“Del 2023 a la fecha, hemos alcanzando más de S/ 1,059 millones en inversiones con convenio. Es una cifra histórica, no solo para la región, sino para todo el país. Nunca antes un gobierno regional había alcanzado este nivel. Además, hemos priorizado 78 inversiones y 19 actividades de operación y mantenimiento”, enfatizó Chumacero.

Entre las obras ya entregadas destacan el Laboratorio de Criminalística más moderno del Perú, que fortalece la lucha contra la inseguridad en el norte del país, así como la inauguración del jardín Aurora Díaz y el mejoramiento integral del Centro de Acogida Residencial “Santa Rosa”, ambos considerados referentes nacionales en infraestructura social. Estas intervenciones reflejan el enfoque integral de la actual gestión en beneficio de la población más vulnerable.

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