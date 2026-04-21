El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha proyectado que los efectos de lluvias intensas podrían extenderse hasta noviembre de 2026, debido al desarrollo del fenómeno El Niño costero.
En esa línea, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ha advertido que el distrito Laredo, en la provincia de Trujillo, presenta un nivel de riesgo alto por inundaciones y movimientos en masa.
PREOCUPA
A pesar de ello, se ha puesto en evidencia, mediante el Informe de Orientación de Oficio N° 4060-2026-CG/PREV-SO de la Contraloría General de la República, que la Municipalidad Distrital de Laredo no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
Se trata de un instrumento técnico-operativo determinante que permite orientar la identificación, priorización y ejecución de medidas, programas, actividades y proyectos destinados a reducir y prevenir escenarios de riesgo en el territorio.
GRAVE
La falta de dicho instrumento toma dimensiones de gravedad debido a que el CENEPRED indica que en el distrito de Laredo están expuestos a riesgo de inundaciones y movimientos de masa (deslizamientos, derrumbes y huaicos) unos 43,075 habitantes, 13,922 viviendas, cinco establecimientos de salud, 55 instituciones educativas, 94 kilómetros de vías y 77,2 hectáreas de cultivos.
Esta situación, según el órgano de control, evidencia elementos expuestos y condiciones de vulnerabilidad socioeconómicas, lo que resalta la importancia de fortalecer con suma urgencia la gestión integral del riesgo de desastres.
NO INVIERTEN
Además de ello, Contraloría advirtió que durante el año 2025 la Municipalidad Distrital de Laredo contó con una asignación presupuestal de S/ 226,778,00 en el marco del Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”; pero solo registró una ejecución presupuestal del 54,3%. Esto, según la consulta realizada en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
CUIDADO
De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las lluvias son recurrentes a nivel nacional, especialmente entre los meses de diciembre hasta abril, periodo en el que se intensifican y se presentan con mayor frecuencia.
Durante este periodo, las precipitaciones intensas interactúan con las condiciones de la zona, principalmente en quebradas, ríos y laderas de cerros, generando peligros asociados como movimientos en masa e inundaciones.
En esa situación, es crucial contar con un instrumento técnico-operativo que oriente la identificación, priorización y ejecución de medidas para reducir los riesgos existentes, y evitar desastres y tragedias.
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