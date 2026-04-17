La Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Virú señaló que ya se iniciaron los trabajos de instalación de 430 metros de tubería de 10 pulgadas mediante el sistema de termofusión para poder contar con agua directa del Proyecto Especial Chavimochic.

Esta importante obra beneficiará a más de 60 agricultores y permitirá irrigar 367 hectáreas del sector San Francisco El Alto - Los Calatos, además de garantizar el acceso al recurso hídrico incluso en época de estiaje.

En la actualidad, los usuarios dependen principalmente del agua de puquio, la cual resulta insuficiente para atender la demanda de los cultivos.

El presidente de la Junta de Usuarios de Virú, Roberth García Silvestre, destacó que este avance es resultado de un trabajo articulado. Asimismo, resaltó el compromiso de los propios usuarios, quienes aportaron de manera directa mediante un óbolo voluntario para hacer posible la ejecución del proyecto.

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