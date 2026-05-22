La obra de mejoramiento del servicio en la Escuela Superior de Formación Artística “Ernesto López Mindreau”, en Chiclayo, se encuentra paralizada en campo desde hace aproximadamente tres semanas, sin fecha definida de reinicio, según fuentes vinculadas a su ejecución. El último martes 19 de mayo, Correo constató in situ que los trabajos no presentan actividad.

Paralizada

El proyecto, valorizado en S/ 14,806,736.86 y ejecutado por el Consorcio Ejecutor D & C, tiene un plazo contractual de 300 días calendario. Sin embargo, su desarrollo viene siendo afectado por retrasos acumulados, problemas técnicos y la ausencia de supervisión en obra, de acuerdo con los reportes de seguimiento.

De acuerdo con registros del proyecto, la ejecución ya había atravesado una suspensión previa en abril de 2026, situación que afectó la continuidad de los trabajos antes de un reciente intento de reinicio.

Al cierre de marzo de 2026, la obra registraba un avance físico ejecutado de 33.20%, frente a un 56.00% programado, lo que evidencia un desfase significativo respecto al cronograma previsto, según datos a los que accedió Correo.

Hasta el 9 de abril, la propia Escuela de Educación Artística Ernesto López Mindreau informó, a través de sus redes sociales, que la nueva infraestructura alcanzaría un 35% de ejecución, como parte del seguimiento institucional del proyecto.

Uno de los principales problemas identificados es una deficiencia del expediente técnico, tras detectarse una cisterna subterránea no contemplada inicialmente, lo que ha impedido la construcción de los bloques ED-04 y ED-05. Esta situación motivó la tramitación de un adicional–deductivo para la readecuación del proyecto.

A ello se suma la falta de supervisión técnica, una condición que ha sido señalada como una de las principales restricciones para la continuidad de los trabajos, según información del proyecto.

La paralización ha generado preocupación entre los estudiantes de la institución, quienes advierten impactos en su formación. “Nos dijeron que íbamos a tener una infraestructura moderna, pero la obra está detenida y no hay información clara sobre su reinicio”, señaló un alumno.

Otro estudiante agregó que las condiciones actuales afectan el desarrollo académico. “Seguimos estudiando en ambientes que no son adecuados para la formación artística”, comentó.

El proyecto es ejecutado por la gestión del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, quien no ha brindado explicaciones sobre la paralización .

Desmonte

En la constatación en campo, se observó que desperdicios de construcción y desmontes de la obra habrían invadido parte del Parque La Pirámide.