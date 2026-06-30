La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó este martes su preocupación por el riesgo de brotes de enfermedades en Venezuela, tras los dos terremotos que sacudieron el país y que mantienen bajo fuerte presión al sistema sanitario.

Durante una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, advirtió que los centros de salud atienden una elevada demanda de pacientes, principalmente con lesiones traumáticas, mientras enfrentan daños en su infraestructura y limitaciones operativas.

Más de 1.700 fallecidos y miles de heridos

De acuerdo con el balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los terremotos dejaron hasta el momento 1.719 fallecidos y 5.034 personas heridas.

Por su parte, las Naciones Unidas estiman que alrededor de 50.000 personas continúan desaparecidas, mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.

OMS teme brotes de enfermedades infecciosas

La OMS advirtió que las interrupciones en los servicios de salud, agua potable y saneamiento, sumadas al desplazamiento de la población, crean condiciones propicias para la aparición de brotes epidémicos.

Entre las enfermedades que podrían incrementarse figuran las prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina.

Asimismo, el organismo alertó sobre el posible aumento de enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, entre ellas dengue, chikunguña, zika, fiebre amarilla y malaria.

Hospitales operan bajo fuerte presión

Según la información recopilada por la OMS hasta el 27 de junio, 38 hospitales resultaron afectados por los terremotos, de acuerdo con datos proporcionados por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

El organismo evaluó la situación de 21 establecimientos de salud ubicados en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón.

De ellos, tres hospitales presentan daños críticos, seis registran afectaciones estructurales o funcionan parcialmente, mientras que los demás permanecen operativos, aunque con una elevada carga asistencial.

Fallas en servicios esenciales complican la atención

Las primeras evaluaciones de la OMS también identificaron problemas en la atención médica debido a la saturación hospitalaria, el incremento de las listas de espera para cirugías —especialmente en traumatología y neurocirugía— y la presión sobre el personal sanitario.

El organismo también reportó el colapso de los servicios forenses y de las morgues, además de deficiencias en los sistemas de registro de víctimas y seguimiento de personas desaparecidas.