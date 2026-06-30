La líder de la oposición venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, acusó el lunes al gobierno de impedir su regreso al país, golpeado por dos potentes terremotos que han dejado más de 1.700 muertos.

Machado se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un espectacular escape del país para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo.

En un video difundido en su cuenta X desde Panamá, la opositora dijo que el gobierno de Delcy Rodríguez le impide volver para acompañar a los venezolanos “en estas horas desgarradoras”.

Según Machado, el gobierno cerró “el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir” su entrada.

Luego “tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”, agregó.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado debido a los daños que sufrió por los terremotos. Sin embargo, ha sido reabierto parcialmente para recibir vuelos humanitarios, y están funcionando los aeropuertos de Valencia (centro) y Maracaibo (oeste) para vuelos comerciales internacionales.

Los terremotos ocurrieron a casi seis meses de que Nicolás Maduros fue capturado en una operación militar de Estados Unidos. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta interina y gobierna bajo la presión de Washington.