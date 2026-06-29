Un tiroteo ocurrido en San Pedro Square dejó como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad en la ciudad de San José, California. El hecho se registró en un punto de encuentro donde se realizaban actividades vinculadas al seguimiento de partidos del Mundial.

El incidente se produjo en la intersección de North Market Street y West Santa Clara Street, en una zona frecuentada por asistentes que seguían el desarrollo del Mundial. El espacio funcionaba como punto de reunión para aficionados en el centro de la ciudad.

Las autoridades informaron que el tiroteo ocurrió en horas del domingo en medio de estas concentraciones. En ese momento no se realizaba la transmisión de ningún partido programado para la jornada.

Una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida tras un hecho violento ocurrido este domingo en San Pedro Square, un concurrido centro de ocio de San José, California, EE. UU., donde se instaló una zona para que los aficionados siguieran los partidos del Mundial. La… pic.twitter.com/BDeYnezTN3 — SUCRE NOTICIAS (@sucrenoticiasec) June 29, 2026





Víctimas del atentado

El ataque dejó a una persona sin vida en el lugar de los hechos tras la llegada de los primeros agentes. Otra víctima fue trasladada a un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones.

El caso fue asumido como una investigación por homicidio mientras se realizan las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen el seguimiento del estado de la persona herida.

La policía de San José desplegó unidades en el sector tras recibir la alerta por el tiroteo. El operativo incluyó el cierre de varias vías cercanas para asegurar el área y facilitar las labores de investigación.

El perímetro fue restringido mientras los agentes recopilaban información sobre lo ocurrido. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias del ataque armado y ubicar al responsable.