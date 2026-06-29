El balance de víctimas por el doble terremoto que sacudió Venezuela el miércoles pasado continúa en aumento. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este lunes que los sismos dejaron 1.719 personas fallecidas y 5.034 heridas, además de 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales 189 sufrieron colapso total.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 representan la tragedia sísmica más grave que ha enfrentado Venezuela en los últimos cien años. El antecedente más cercano ocurrió en julio de 1967, cuando un sismo en las proximidades de Caracas causó la muerte de 245 personas y generó cuantiosos daños materiales.

#EnDesarrollo El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó un nuevo balance de los terremotos del 24 de junio, en el que hasta el momento 1.719 personas han fallecido, 5.034 resultaron heridas y 15.866 permanecen damnificadas. Además, 22.619… pic.twitter.com/2qEMqio0CJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 29, 2026





Réplicas

Desde que ocurrieron ambos sismos, las autoridades han registrado 609 réplicas en todo el territorio afectado. Este lunes, una nueva réplica de magnitud 4,6 fue percibida por la población, aunque Rodríguez confirmó que no generó afectaciones adicionales.

“Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población, generó cierta zozobra en la población, pero debemos decir que no hubo ninguna afectación”, señaló Rodríguez.

El gobierno habilitó 15 grandes refugios en La Guaira y 50 campamentos provisorios en Caracas para atender a la población desplazada. La presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó además la creación de una comisión para inspeccionar las viviendas dañadas y amplió por una semana la suspensión de clases en las zonas afectadas.