El desborde del río Chabasquencito y de tres quebradas provocó una emergencia en el estado Portuguesa, en el oeste de Venezuela, luego de más de ocho horas de intensas lluvias registradas este domingo. La inundación dejó cientos de damnificados, destruyó viviendas, obligó a evacuar a numerosas familias y aisló a varias comunidades en medio de la emergencia nacional que atraviesa el país tras los terremotos del pasado miércoles.

Las precipitaciones alcanzaron un acumulado de 114 milímetros y ocasionaron el incremento repentino del caudal de los ríos y quebradas de la zona. El agua ingresó al casco urbano de Chabasquén, en el municipio Monseñor José Vicente de Unda, donde se reportaron daños en viviendas, comercios e infraestructura pública.

🌧️🇻🇪 Las intensas lluvias agravan la emergencia en el estado Portuguesa



Mientras Venezuela continúa las labores de recuperación tras los devastadores terremotos, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y daños en distintos sectores de Chabasquén, municipio Unda. pic.twitter.com/vDEVXSaFYO — RT en Español (@ActualidadRT) June 28, 2026

Lluvias provocaron inundaciones y daños materiales

Las fuertes lluvias comenzaron alrededor de las 8:00 de la mañana y ocasionaron el colapso de los sistemas naturales de drenaje. Como consecuencia, aumentó el caudal de los ríos Chabasquén y Chabasquencito, así como de las quebradas Comando de la Guardia, Los Güedez y La Escuelita 3.

El avance del agua y el lodo afectó distintos sectores residenciales y comerciales de Chabasquén. Los habitantes reportaron pérdidas de muebles, alimentos y otros bienes debido a la rápida inundación de sus viviendas.

Carretera quedó restringida por daños en un puente

Los reportes difundidos por medios locales indican que el tránsito por la Carretera Troncal 007 fue restringido tras registrarse daños parciales en un puente. Esta vía conecta los estados de Portuguesa y Lara, por lo que la afectación dejó incomunicada a la parroquia Peña Blanca.

La emergencia también alcanzó instituciones educativas, iglesias y otras edificaciones públicas. En el caserío Los Bendecidos, al menos un centenar de familias resultó damnificado luego del desborde de una quebrada, situación que se agravó por las fuertes ráfagas de viento registradas desde la madrugada.

El alcalde del municipio Monseñor José Vicente de Unda, Edwar Giménez, destacó la participación de los vecinos para asistir a las personas más afectadas por la emergencia. Las acciones comunitarias permitieron apoyar a las familias mientras continuaban las lluvias en la zona.

La emergencia ocurre cuando Venezuela aún permanece bajo estado de emergencia debido a los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles, que han dejado al menos 1.450 fallecidos. Ante esta nueva contingencia, organizaciones políticas como Vente Venezuela, Primero Justicia y Voluntad Popular solicitaron que se destinen recursos y atención inmediata para la población afectada en Chabasquén.

Hasta el momento, las autoridades regionales no han informado sobre personas fallecidas o heridas como consecuencia de las inundaciones en Portuguesa. Sin embargo, continúan las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños materiales y atender a las familias que permanecen en refugios temporales.