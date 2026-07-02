La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves el fin del brote de hantavirus que se originó en un crucero, luego de que la última persona considerada contacto de un caso confirmado culminara su periodo de vigilancia sanitaria con un resultado negativo en la prueba de detección del virus.

Con esta evaluación, el organismo internacional dio por cerrado el seguimiento epidemiológico del evento, al no haberse detectado nuevos contagios desde el pasado 25 de mayo.

El brote dejó 13 casos y tres fallecidos

Durante una conferencia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el número total de personas afectadas se mantiene en 13, de las cuales tres fallecieron.

“Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según la OMS, más de 650 contactos fueron identificados y monitoreados por las autoridades sanitarias de 33 países y territorios, como parte de las acciones de vigilancia y contención.

Lee aquí: OMS advierte riesgo de brotes de enfermedades tras los terremotos que devastaron Venezuela

No se registran nuevos casos desde mayo

El organismo internacional precisó que ningún nuevo caso de hantavirus ha sido reportado desde el 25 de mayo, lo que permitió confirmar el control del brote una vez concluido el seguimiento del último contacto expuesto.

La OMS destacó que la coordinación entre las autoridades de salud de distintos países fue clave para realizar el rastreo de contactos y evitar una mayor propagación del virus.