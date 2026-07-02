Después de permanecer ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en Catia La Mar, estado venezolano de La Guaira, Hernán Gil fue rescatado con vida este jueves, tras un operativo internacional que se extendió durante más de 70 horas.

El rescate movilizó a cerca de 100 especialistas, entre rescatistas de Venezuela y equipos procedentes de Portugal, Estados Unidos, Chile, El Salvador y Costa Rica, quienes trabajaron de forma ininterrumpida para liberar al vigilante, atrapado desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

Un rescate de alta complejidad

Durante las labores, los equipos lograron mantener comunicación permanente con Gil mediante cámaras instaladas entre los escombros. Asimismo, le suministraron agua y alimentos mientras avanzaban cuidadosamente en la apertura de un túnel para evitar nuevos derrumbes.

En un primer intento de extracción, los rescatistas determinaron que el conducto era demasiado estrecho para sacarlo de forma segura, por lo que ampliaron el acceso antes de completar con éxito el rescate.

De acuerdo con voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, el hombre logró sobrevivir gracias a una garita de vigilancia que amortiguó el impacto del colapso y creó un espacio que le permitió mantenerse con vida durante más de una semana.

Su esposa nunca perdió la esperanza

Desde el inicio de la emergencia, Gusbimar González, esposa de Hernán Gil, permaneció en las inmediaciones del edificio siguiendo de cerca las labores de rescate.

Durante los últimos días había manifestado que los equipos de emergencia le informaban que su esposo se encontraba estable y recibía hidratación y alimentación mientras continuaban los trabajos para liberarlo.

Continúan las labores de búsqueda

Tras los terremotos, Venezuela ha recibido el apoyo de alrededor de 3.000 rescatistas internacionales pertenecientes a unas 50 delegaciones.

Según el balance oficial más reciente del Gobierno venezolano, la tragedia deja 2.295 fallecidos, más de 11.000 heridos y miles de damnificados, mientras continúan las labores de búsqueda y atención a los afectados.