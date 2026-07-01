El rescate de una mujer de 60 años atrapada entre los escombros en La Guaira destacó la importancia de los perros especializados en búsqueda y salvamento. Kaira, integrante del equipo USAR Perú, logró ubicar con precisión a la víctima durante el primer día de operaciones tras los terremotos en Venezuela, contribuyendo a que fuera rescatada con vida.

El subteniente Sebastián Rojas, guía de la Unidad Canina de la Compañía de Bomberos 75, explicó que la elección de estos perros no depende de su raza, sino de sus condiciones de comportamiento y aptitudes para el trabajo.

Sobre el método de entrenamiento utilizado, precisó: “El método Arcón no especifica ni discrimina razas”, aunque indicó que se evita emplear perros braquicéfalos por razones fisiológicas.

De acuerdo con el especialista, esta metodología fortalece la autonomía, la motivación y la concentración del animal para optimizar su capacidad olfativa durante las búsquedas.

Cabe mencionar que los ejemplares deben ser sociables y mantener estabilidad emocional, ya que “no pueden ser para nada agresivos, no pueden tener ninguna escena o ninguna respuesta fuerte con otras personas”, debido al contacto permanente con personas afectadas en las zonas de emergencia.

En buenas condiciones físicas, estos animales pueden mantenerse operativos hasta los 9 o 10 años, convirtiéndose en un recurso clave para localizar personas con vida en escenarios de desastre.

No dejes de leer: