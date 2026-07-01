El número de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 2.295, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante un balance oficial, el funcionario también indicó que la emergencia ha dejado 11.000 heridos y 12.841 personas damnificadas, mientras continúan las labores de asistencia en las zonas más afectadas.

Las cifras continúan en aumento

El nuevo reporte representa un incremento respecto al balance difundido el martes, cuando las autoridades habían confirmado 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

Las evaluaciones de daños y las tareas de búsqueda continúan en distintas localidades, por lo que las autoridades no descartan que el número de víctimas siga aumentando.

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Una semana de emergencia

Los terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 se registraron el 24 de junio, provocando el colapso de edificios, daños en infraestructura crítica y afectaciones a miles de familias, especialmente en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

Desde el inicio de la emergencia, equipos de rescate nacionales e internacionales trabajan en la búsqueda de sobrevivientes y en la atención de la población afectada.