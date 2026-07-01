El número de fallecidos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 2.295, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Durante un balance oficial, el funcionario también indicó que la emergencia ha dejado 11.000 heridos y 12.841 personas damnificadas, mientras continúan las labores de asistencia en las zonas más afectadas.
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Las cifras continúan en aumento
El nuevo reporte representa un incremento respecto al balance difundido el martes, cuando las autoridades habían confirmado 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.
Las evaluaciones de daños y las tareas de búsqueda continúan en distintas localidades, por lo que las autoridades no descartan que el número de víctimas siga aumentando.
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Una semana de emergencia
Los terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 se registraron el 24 de junio, provocando el colapso de edificios, daños en infraestructura crítica y afectaciones a miles de familias, especialmente en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.
Desde el inicio de la emergencia, equipos de rescate nacionales e internacionales trabajan en la búsqueda de sobrevivientes y en la atención de la población afectada.