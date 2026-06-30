Tras cinco días de intensa búsqueda, José Rodríguez logró rescatar con vida a Martina, su gata de un año, que permanecía atrapada entre los escombros de su vivienda en La Guaira. El emotivo momento fue compartido en redes sociales y conmovió a miles de personas.

La tragedia golpeó duramente al joven. El terremoto provocó la muerte de su madre, sus dos hermanas y su perro, además de destruir por completo el departamento donde vivían. En medio de esa pérdida, Martina era lo único que quedaba de su hogar.

Terremoto en Venezuela

El fuerte sismo ocasionó el colapso de viviendas y dejó a numerosas familias afectadas, especialmente en La Guaira. Desde el primer día, brigadistas y voluntarios realizaron labores de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes y asistir a los damnificados.

Mientras continúan las tareas de recuperación, la historia de Martina se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes atraviesan las consecuencias del terremoto.

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