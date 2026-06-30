El ex primer ministro Yehude Simon sostuvo una reunión con la virtual presidente electa, Keiko Fujimori, en el local partidario de Fuerza Popular, donde acompañó a un grupo de productores agrarios preocupados por la situación del sector y los efectos del fenómeno de El Niño.

Al término del encuentro, Simon descartó que su presencia respondiera a intereses políticos o a una eventual incorporación al próximo gobierno.

“Hoy día la señora Keiko, la presidenta de la República, ha decidido ir recibiendo a los productores. Los productores me han pedido que los acompañe, y en efecto los he acompañado”, declaró.

Pide dejar atrás la confrontación electoral

Consultado sobre las denuncias de un presunto fraude electoral formuladas por el excandidato presidencial Roberto Sánchez, Simon consideró que el país debe pasar la página y concentrarse en los retos de la próxima gestión.

“No es hora de hablar de Roberto Sánchez, es hora de hablar del nuevo gobierno”, manifestó.

Asimismo, destacó el mensaje de reconciliación expresado por Keiko Fujimori tras conocerse los resultados electorales.

“Dijo con mucha fortaleza: ‘Yo voy a gobernar para todos, incluso voy a hablar con mis rivales, que no son rivales, y que tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, el esfuerzo de trabajar con los hermanos del sur y generar confianzas’”, señaló.

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Productores agrarios expusieron sus preocupaciones

El también exgobernador regional explicó que durante la reunión se abordaron diversos problemas que afectan al sector agrícola, entre ellos los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la ejecución de proyectos de irrigación.

“Hay preocupaciones por el fenómeno de El Niño, por las obras como Majes, Olmos y una serie de proyectos. Además, se habló sobre los productos, Agrobanco y el tema de la ganadería”, indicó.

Finalmente, Simon reiteró que no aspira a integrar el futuro gabinete ni a ocupar algún cargo en la nueva administración.

“Mi presencia no es por ningún cargo, por si acaso, es solamente para ayudar a los agricultores”, enfatizó.