Tras la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, el Congreso de la República inició el proceso de constitución del Parlamento correspondiente al periodo 2026-2031.

Como parte de este procedimiento, la Oficialía Mayor comenzó a recibir las credenciales de los senadores, diputados y parlamentarios andinos electos, las cuales serán verificadas y registradas antes de la instalación del nuevo Legislativo.

Autoridades electas presentan sus credenciales

Entre las primeras autoridades que acudieron al Palacio Legislativo figuran los senadores electos Miguel Torres (Fuerza Popular) y Lourdes Alcorta (Renovación Popular).

También se presentaron los diputados electos Diethell Columbus, Royser Castro Grandez (Fuerza Popular), Daniel Varas Seguin y Remigio Condori Flores (Juntos por el Perú), Jair Manrique (Ahora Nación), Edgar Alvaron de la Cruz (Obras) y Gloria Hirache Pizarro (Partido del Buen Gobierno), entre otros.

Documentación obligatoria para asumir el cargo

De acuerdo con la Resolución Legislativa N.° 004-2025-2026-CR, que incorpora una disposición complementaria transitoria al Reglamento del Congreso, cada legislador electo debe presentar:

Formulario de datos personales.

Declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.

Declaración jurada de no estar comprendido en las incompatibilidades previstas en el artículo 92 de la Constitución.

Estos documentos deberán ser entregados, bajo juramento, hasta el último día hábil de junio.

La norma también dispone que las declaraciones juradas sean publicadas en el diario oficial El Peruano y en otro medio de circulación nacional.

Asimismo, establece que los senadores y diputados electos no podrán jurar ni ejercer el cargo mientras no cumplan con estos requisitos.

¿Cómo estará conformada la Junta Preparatoria?

El reglamento señala que, una vez recibidas todas las credenciales o, como plazo máximo, entre el 1 y el 5 de julio, la Oficialía Mayor publicará la relación de los integrantes de la Junta Preparatoria del Congreso.

Este órgano estará integrado por:

El senador electo con la mayor votación de la organización política más votada, quien ejercerá la presidencia.

El diputado electo con la mayor votación de la organización política más votada, quien asumirá la vicepresidencia.

El senador y el diputado de mayor edad, quienes desempeñarán las funciones de primer y segundo secretario.

El senador y el diputado de menor edad, quienes serán tercer y cuarto secretario, respectivamente.

Instalación del nuevo Congreso

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria iniciará funciones el 15 de julio de 2026 y permanecerá en funciones hasta el 26 de julio, fecha previa a la instalación oficial del nuevo Congreso para el periodo legislativo 2026-2031.