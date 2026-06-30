El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 proclamó este martes 30 de junio, en una de sus últimas audiencias pendientes, los resultados de la segunda elección presidencial correspondientes al voto de los peruanos residentes en el extranjero.

Cuando los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan sus respectivas audiencias, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estará en condiciones de proclamar los resultados generales. Según adelantó su presidente, Roberto Burneo, la ceremonia se llevará a cabo este viernes 3.

La audiencia tuvo lugar en la sede del JNE, ubicada en Jesús María, y forma parte de la fase final del proceso de proclamación de resultados que llevan a cabo los JEE.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó la tarde del lunes que llegó al 100% de actas contabilizadas, tras la resolución de todas las observaciones por parte de los Jurados Electorales Especiales.

El proceso electoral continúa su curso con las proclamaciones descentralizadas en su etapa final, rumbo a la proclamación nacional de resultados a cargo del JNE.