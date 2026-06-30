Luego de concluir el escrutinio, que ubica a Keiko Fujimori como virtual ganadora de la segunda vuelta presidencial, Renovación Popular (RP) anunció que respaldará a Fuerza Popular y ratificó su posición como parte del bloque de derecha en el próximo Congreso bicameral.

La organización política cuenta con 8 senadores y 15 diputados; con Fuerza Popular sumarían 30 votos en el Senado y 56 en la cámara baja.

Apoyo

El partido “celeste” difundió dos comunicados de sus bancadas electas de senadores y diputados, en los que saludó el resultado electoral y planteó los principales ejes que marcarán su actuación parlamentaria durante el periodo 2026-2031.

Desde el Senado, anunció que apoyará iniciativas orientadas a atender las principales demandas ciudadanas y fortalecer la institucionalidad del país.

“Brindaremos nuestro respaldo a todas las iniciativas que beneficien a los peruanos (...) promoviendo políticas de Estado que impulsen el desarrollo, la generación de empleo, la inversión y el fortalecimiento de nuestras instituciones”, indicó.

En la Cámara baja también definieron su postura frente al próximo Parlamento. “Impulsaremos las reformas que fortalezcan la seguridad, la reactivación económica, la generación de empleo y la defensa de las libertades fundamentales de todos los peruanos”, reza su pronunciamiento.