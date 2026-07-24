Las comunidades dedicadas al manejo sostenible de la vicuña en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, dieron un paso importante para fortalecer su economía con la inauguración del local propio de la empresa comunal ECO PAVIMACH, infraestructura que permitirá procesar la fibra de vicuña y avanzar en la elaboración de productos con mayor valor agregado.

El local será utilizado para desarrollar el acondicionamiento de la fibra obtenida durante las campañas de esquila, mediante procesos de limpieza, predescerdado y clasificación, etapas fundamentales para mejorar su calidad antes de su comercialización. Además, el espacio impulsará la confección artesanal de prendas elaboradas con esta fibra, considerada una de las más finas y cotizadas del mundo.

La instalación de la planta se concretó con el aporte de los comuneros, el respaldo de la Compañía de Minas Buenaventura y la Municipalidad Provincial de Castilla.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) se brindó la asistencia técnica para la aprobación de las declaraciones de manejo, la conformación de la empresa comunal y la reciente autorización para operar la planta de transformación primaria de fibra de vicuña.

Con esta infraestructura, las comunidades ya no solo venderán la fibra en bruto, sino que podrán darle un primer procesamiento e impulsar la elaboración de productos artesanales, una estrategia que busca incrementar el valor de la producción y generar mayores ingresos para las familias que participan en el aprovechamiento sostenible de la vicuña.

La iniciativa también fortalece la conservación de esta especie emblemática del Perú para que las comunidades obtengan beneficios económicos sin afectar la supervivencia de los animales.