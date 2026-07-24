Roberto Martínez respondió tras las declaraciones de Ethel Pozo, quien volvió a referirse a la separación de Gisela Valcárcel y el exfutbolista, ocurrida hace más de 20 años y marcada por una infidelidad.

El episodio cobró nuevamente protagonismo luego de que Gisela hablara públicamente sobre el difícil momento que vivió tras su separación de Roberto y al verlo iniciar una relación con Viviana Rivasplata.

Las declaraciones de Ethel también generaron reacciones, luego de señalar que nunca logró perdonar lo sucedido. En tanto, Roberto sostuvo que hay imprecisiones sobre aquel episodio, pero afirmó que se trata de un tema que ya dejó atrás.

“ Así he visto, pero hay inexactitudes en los tiempos. Igual ya fue. Estamos hablando de hace 25 años o más, creo, 20, no sé, eso dijo ”, indicó a uno de los reporteros del programa de Magaly Medina.

Ethel Pozo sobre Roberto Martínez por traición a Gisela Valcárcel: “Casi me muero”

En su debut como panelista de ‘Sin Más Que Decir’, Ethel Pozo salió en defensa de Gisela Valcárcel y lanzó duras críticas contra Roberto Martínez luego de que la conductora recordara el dolor que le provocó su relación con Viviana Rivasplata.

Según la conductora, aunque la relación entre su madre y el exfutbolista se extendió por no más de tres años, la traición marcó profundamente a la presentadora debido al gran cariño y la admiración que sentía por él.

“En su momento lo quise muchísimo, para mí era ‘qué lindo el hogar que mi mamá había formado’, nos llevábamos muy bien, súper bien, y luego empiezan a haber rumores de que estaba sacando la vuelta. Magaly ya estaba al aire, y él me decía que no, que jamás, que él nunca miraría a otra persona que no sea mi mamá y yo con 15 o 16 años miraba a este hombre adulto y le creía”, relató Ethel.

La hija de la ‘Señito’ contó que su madre creyó durante un tiempo en la versión de Martínez. Sin embargo, esa confianza cambió cuando un amigo de ella, conocido como JC, le informó que había visto al exfutbolista acompañado de Viviana Rivasplata en un restaurante.

“Ya con 17 años, ya estaba en la universidad, vino un amigo, JC, y lo encontró a Roberto con esta persona en un chifa en El Polo, me llamó y casi me muero”, dijo Ethel Pozo.

Pozo contó que la llamada fue un duro golpe para su madre, ya que seguía creyendo en Roberto Martínez a pesar de que la relación había terminado. Según explicó, el exfutbolista nunca le reveló la verdadera razón de la separación.

“Cuando mi mamá se separa, yo tomé más partido por Roberto porque no entendía las razones de mi mamá. Mi mamá me quiso cuidar porque yo lo quería mucho y no me contó. Yo le decía que era mentira, que no estaba con otra persona, que nos había jurado... y mi mamá guardaba silencio. Cuando me llaman a decirme, me vuelvo loca, lo llamé y tuve y conversación horrible y fuerte y nunca más, me mintió”, indicó.

“Yo no lo he perdonado... en todo caso sí puedo haberlo perdonado aunque no hemos hablado ni lo hablaremos, pero yo no olvido...”, añadió Ethel.

Asimismo, Ethel Pozo contó que, cuando Gisela Valcárcel invitó a Roberto Martínez a participar en El Gran Show, evitaba incluso mirarlo porque todavía guardaba el dolor y el resentimiento que le dejó la traición.

“Yo ni le hablaba, conmigo no era, yo miraba para otro lado. Yo no lo perdoné, no olvidé, no creo en el cambio y no me equivoqué porque después descubrí otras cositas... Confiar en él no, porque me miraba a los ojos y me mentía”, concluyó.