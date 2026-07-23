María Pía Copello se refirió a la relación que mantiene actualmente con Ricardo Bonilla, conocido por interpretar a Timoteo, y contó por primera vez las razones que marcaron el alejamiento entre ambos tras varios años de trabajar juntos en un programa infantil.

Durante su pódcast Sin más que decir, explicó que el principal motivo del distanciamiento estuvo relacionado con un desacuerdo económico que surgió cuando Bonilla asumió la negociación de los circos y las giras del programa.

“Es verdad que no quedamos tan bien, nuestro tema principal fue económico. Cuando se fue Karina (Rivera), él negoció con el canal tener los circos y las giras. Entonces, él se vuelve juez y parte. Él era el muñeco y también el empresario y ahí empezaron los problemas”, expresó.

Luego continuó con: “Claro, pagas derecho de piso un cierto tiempo, pero tampoco vas a llenar un coliseo y ganar cien dólares. Entonces yo decía: ‘Oye, aguanta, acá algo no me cuadra porque las cinco entradas que están acá delante ya pagaron mi bolo’”.

La presentadora también explicó que optó por guardar silencio durante años para preservar la imagen del programa.

“Yo siempre he tratado de mantener esa magia bonita con Timoteo porque fueron casi 7 años de chamba en donde estuvieron de repente dos generaciones con nosotros”, finalizó.