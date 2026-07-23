La presidenta electa, Keiko Fujimori, afirmó que los primeros informes elaborados por las comisiones de transferencia muestran un panorama “desolador” sobre la situación institucional y administrativa del Estado que recibirá su gestión.

Durante una transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular sostuvo que la información preliminar revisada por su equipo refleja un escenario preocupante.

“Nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que ya han ido llegando y es realmente desolador. Muy triste, muy triste. Bueno, no voy a adelantar nada”, declaró.

Anuncia revisión de la gestión de gobiernos anteriores

En otro momento de la transmisión, Fujimori respondió a una consulta de un usuario sobre si su futura administración presentará observaciones respecto a la gestión del actual presidente, José María Balcázar.

La presidenta electa indicó que su gobierno formulará reclamos relacionados con las administraciones anteriores, aunque evitó ofrecer mayores detalles antes del inicio oficial de su mandato.

“Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos. Por supuesto, nos están entregando el Estado de manera catastrófica”, manifestó.

Los ministros informarán los hallazgos desde el 29 de julio

Keiko Fujimori señaló que será a partir del 29 de julio, una vez iniciado el nuevo gobierno, cuando los futuros ministros presenten públicamente la evaluación de cada sector del Poder Ejecutivo.

Según explicó, cada cartera informará sobre los principales hallazgos detectados durante la transferencia y las medidas que adoptará para mejorar la prestación de los servicios públicos.

“A partir del 29 de julio, los futuros ministros van a ir contando, junto con los periodistas, todos estos hallazgos y cuáles son los cambios que vamos a hacer para mejorar los servicios del Estado”, sostuvo.

Continuará realizando transmisiones en vivo

Durante el diálogo con los usuarios, la presidenta electa también confirmó que continuará utilizando las redes sociales como un canal de comunicación directa con la ciudadanía durante su mandato.

“Yo creo que es bien importante que nos mantengamos comunicados y que yo les vaya contando cómo vamos avanzando”, expresó al responder una consulta sobre si seguirá realizando transmisiones en vivo.