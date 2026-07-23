El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazó la solicitud de gracia presidencial presentada a favor del expresidente Pedro Castillo por el congresista Elías Varas Meléndez, al determinar que el pedido no cumple con los requisitos establecidos para su evaluación.

Según un informe de la cartera, la solicitud fue declarada improcedente debido a que no se ajusta a las disposiciones del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, instancia encargada de analizar este tipo de solicitudes.

La decisión impide que la solicitud avance a la etapa de evaluación de fondo.

Entre las principales observaciones, el Minjusdh señaló que el expediente no precisa la modalidad de gracia presidencial solicitada, requisito indispensable para iniciar el procedimiento.

Además, en el documento se precisa que el pedido carece de fundamentos y requisitos formales exigidos por la normativa vigente.

Así, la Comisión de Gracias Presidenciales recomendó remitir el informe al Despacho Viceministerial de Justicia, instancia que deberá emitir la respuesta oficial al congresista Elías Varas Meléndez respecto a la solicitud presentada en favor del exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

Este caso se suma a otros pedidos similares presentados en favor del exmandatario desde que permanece procesado, los cuales también fueron rechazados por incumplir las exigencias previstas en la legislación peruana para acceder a una gracia presidencial.