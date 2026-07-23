La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que el primer Consejo de Ministros de su gestión se llevará a cabo el 29 de julio.

Durante esa reunión, el gabinete debatirá la aprobación de decretos de urgencia en materia de seguridad ciudadana con el propósito de impulsar acciones inmediatas al inicio del nuevo gobierno.

El anuncio fue realizado luego de su visita a la zona del incendio registrado en La Victoria, donde fallecieron diez personas, entre ellas cinco menores de edad.

En ese contexto, calificó el hecho como “una matanza” e indicó que su equipo de transferencia ya coordina con los futuros ministros las primeras decisiones de la administración entrante.

“Hemos estado coordinando con los equipos de transferencia y con los futuros ministros. He pedido convocar al futuro Consejo de Ministros”, señaló. Además, precisó que “El 29 por la mañana tendremos la primera sesión de Consejo de Ministros para empezar a tomar acciones. Vamos a debatir la aprobación de algunos decretos de urgencia para que, de manera inmediata, a partir de la próxima semana empecemos a recuperar el orden”.